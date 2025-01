Miley Cyrus hat «kein Interesse» mehr an Beziehung zu ihrem Vater

Bruder Trace Cyrus teilt Besorgnis auf Instagram

Auch Billy Ray Cyrus' Sohn Trace Cyrus (35) hatte nach dem Auftritt seine Besorgnis über seinen Vater geteilt – mit einem langen, offenen Brief auf Instagram. Darin heisst es unter anderem: «Du bist nicht gesund, Dad und jeder merkt es.» Zudem appellierte der Sohn an seinen Vater, Hilfe anzunehmen und schrieb: «Während ich dies mit Tränen in den Augen schreibe, hoffe ich, dass du erkennst, dass diese Nachricht nur aus Liebe kommt und auch aus Angst, dass die Welt dich viel zu früh verlieren könnte.»