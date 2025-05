Miley Cyrus hatte einen «brutalen Infekt»

Weiter erzählte sie zu ihrer Diagnose: «Mein Bein begann sich aufzulösen... im Bereich der Kniescheibe», so die 32–Jährige. Der Arzt habe sie gefragt, warum sie «so eine brutale Infektion» an ihrer Kniescheibe habe. In diesem Moment sie ihr das Bild in den Kopf geschossen, wie sie sich auf dem Hollywood Walk of Fame auf dem Boden gewälzt habe.