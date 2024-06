Miley Cyrus ist sich nicht sicher, ob sie Kinder möchte

Weiter führte Cyrus vor rund fünf Jahren aus: «Wenn man keine Kinder will, haben die Leute Mitleid mit einem, als sei man eine kalte, herzlose Schlampe, die nicht fähig ist zu lieben ... Warum wird uns beigebracht, dass Liebe bedeutet, sich selbst an die zweite Stelle zu setzen und die, die man liebt, an die erste Stelle? Wenn du dich selbst liebst, was dann? Dann kommst du zuerst.»