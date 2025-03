Miley Cyrus trägt umstrittene Bleached Brows bei den Oscars

Trend hat eine lange Historie

Der ungewöhnliche Look hat eine lange Geschichte. Schon im Mittelalter begannen Menschen in Europa damit, ihre Augenbrauen zu entfernen. Während der Regierungszeit von Königin Elisabeth I. von 1558 bis 1603 war es üblich, die Brauen vollständig zu entfernen oder aber zu bleichen. In der Punkszene der 1980er–Jahre erlebte der Trend dann wieder einen Aufschwung. Man wollte sich damit untere anderem von den Zwängen der Schönheitsideale befreien. In den 1990ern und frühen 2000ern waren gebleichte Augenbrauen dann immer häufiger auf den Laufstegen zu sehen. Vielleicht ein Grund: Durch die Schlichtheit im Gesicht kann der Fokus besser auf die Kollektionen gelegt werden. Gleichzeitig stechen Träger von gebleichten Augenbrauen aus der Masse hervor und setzen ein Statement – vermutlich setzten deshalb in den vergangenen Jahren auch immer mehr Stars auf den Look.