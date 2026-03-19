Miley Cyrus über den Super Bowl: «Ich müsste mental daran arbeiten»

Trotzdem würde sie einen möglichen Auftritt beim Super Bowl in Erwägung ziehen – wenn es mit einem ähnlichen Ansatz wie ihr bevorstehendes Disney+–Special umgesetzt würde, wie sie sagte. «Wenn ich einen Weg fände, es genau so zu gestalten wie das ‹Hannahversary› – eine Reise durch die Diskografie, bei der ich jedes Lied, jede Ära so wertschätze, wie sie ist –, dann glaube ich, dass ich das in mir selbst finden könnte».