Miley Cyrus über den Super Bowl: «Ich müsste mental daran arbeiten»

Miley Cyrus (33) denkt darüber nach, wie es für sie wäre, in der Halbzeitshow des Super Bowls aufzutreten. Das Magazin «Variety» fragte die Sängerin, ob sie ein Angebot dafür annehmen würde, nachdem es letztes Jahr Gerüchte über einen möglichen Auftritt gab.
«Ich finde, der Super Bowl erzeugt immer einen zu hohen Druck», antwortete die 33–Jährige. «Ich müsste mental daran arbeiten, dass es nicht um den Super Bowl geht, denn dann denkt man unweigerlich: ‹Es sind Millionen von Menschen, und es ist das meistgesehene Ereignis der Welt›.»
Trotzdem würde sie einen möglichen Auftritt beim Super Bowl in Erwägung ziehen – wenn es mit einem ähnlichen Ansatz wie ihr bevorstehendes Disney+–Special umgesetzt würde, wie sie sagte. «Wenn ich einen Weg fände, es genau so zu gestalten wie das ‹Hannahversary› – eine Reise durch die Diskografie, bei der ich jedes Lied, jede Ära so wertschätze, wie sie ist –, dann glaube ich, dass ich das in mir selbst finden könnte».
«Hannah Montana 20th Anniversary Special» steht bevor
Das «Hannah Montana 20th Anniversary Special» ist ab 24. März streambar. «Ich wollte Hannah nicht modern interpretieren», sagte sie dem Magazin über das Special. «Ich wollte ihren Stil bewahren. Aber jetzt trägt Hannah eben auch Gucci.» Sie erklärte, die Rückkehr zu ihren blonden Hannah–Montana–Wurzeln habe sich «wie nach Hause kommen angefühlt». Der Trailer zum Special wurde Anfang dieser Woche veröffentlicht – und er zeigte Cyrus mit der ikonischen blonden Perücke, wie sie die nachgebauten Kulissen der Serie betrat.