Miley Cyrus vergleicht Beyoncé mit Prince und Michael Jackson

Im Juni ging für Miley Cyrus (32) ein Traum in Erfüllung: In Paris stand sie gemeinsam mit Superstar Beyoncé (43) als Überraschungsgast für deren «Cowboy Carter Tour» auf der Bühne. Zusammen sangen sie das Duett «II Most Wanted». Jetzt hat Cyrus in einem neuen Interview ihre tiefe Bewunderung für die Musikikone zum Ausdruck gebracht und sie sogar mit Legenden wie Prince (1958–2016) oder Michael Jackson (1958–2009) verglichen.