Miley Cyrus war von Antrag «so, so, so überrascht»

Nach rund vier Jahren Beziehung sind Miley Cyrus (33) und ihr Partner Maxx Morando (27) verlobt. Das hat die Sängerin nach entsprechenden Gerüchten ganz offiziell bestätigt. Ausserdem erzählt Cyrus, dass der Antrag für sie sehr überraschend kam.
«Natürlich» hat Miley Cyrus «Ja» gesagt
Mit einem gemeinsamen Auftritt bei einer Filmpremiere von «Avatar: Fire and Ash» hatte das Paar kürzlich Verlobungsgerüchte entfacht – mit einem funkelnden Diamantring am linken Ringfinger der Sängerin. Im Interview mit «ABC News» bestätigt Cyrus, dass sie sich mit Morando verlobt hat. Er sei während einer Reise der beiden nach Japan auf ein Knie gegangen. «Ich war so, so, so überrascht»«, erzählt die Sängerin, die »natürlich« beim Antrag »Ja" gesagt hat.
Dabei sei es nicht einfach, Cyrus zu überraschen, «weil ich es liebe, jede Situation unter Kontrolle zu haben. Und ich hatte mich vollkommen ergeben», erläutert sie. «Ich war tatsächlich [zuvor] noch nie in Japan gewesen, was ich absichtlich getan hatte. Ich wollte einen Ort auf der Welt, der mein besonderer Ort sein konnte, den ich für mich selbst aufgehoben hatte.»
Cyrus und Liily–Schlagzeuger Morando sind seit dem Jahr 2021 ein Paar. Der britischen Ausgabe der «Vogue» hatte sie im Mai 2023 erzählt, dass die beiden sich bei einer Art Blind Date kennengelernt haben. Im Gegensatz zu ihm wusste sie damals nicht, wen sie treffen würde. In diesem September schwärmte sie gegenüber «The Cut», in dem Musiker eine Person gefunden zu haben, «die mir sehr viel bedeutet, mich wirklich gut behandelt und respektiert».
Für Cyrus wäre es die zweite Ehe. Vor ihrer Beziehung mit Morando war die Sängerin kurzzeitig mit dem australischen Schauspieler Liam Hemsworth (35) verheiratet.