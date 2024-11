Milhouse-Sprecherin Pamela Hayden verlässt Kult-Serie «Die Simpsons»

Nach über dreieinhalb Jahrzehnten heisst es Abschied nehmen: Pamela Hayden (70), eine der dienstältesten Sprecherinnen der Serie «Die Simpsons», wird die Show verlassen. Wie sie selbst via Reel auf dem offiziellen «Simpsons»–Instagram–Account bekannt gab, ist die Halloween–Folge «Treehouse of Horror Presents: Simpsons Wicked This Way Comes» ihr letzter Auftritt. Diese wird am Sonntag, dem 24. November 2024, in den USA im TV–Sender Fox und tags darauf beim Streamingdienst Hulu ausgestrahlt.