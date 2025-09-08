Militärakademie sagt Award-Zeremonie für Tom Hanks ab

Hanks setzt sich auch massiv für Veteranen ein: Er war führend beim Aufbau eines Weltkriegsdenkmals in Washington D.C. beteiligt, unterstützte ein nationales Memorial für Präsident Dwight D. Eisenhower (1890–1969) und leitete eine Millionen–Dollar–Spendenkampagne für ein Weltkriegsmuseum in New Orleans. «Tom Hanks hat mehr für die positive Darstellung amerikanischer Soldaten getan als viele andere Amerikaner», sagte Robert McDonald (72), ehemaliger Veteranen–Minister, bei der Ankündigung im Juni.