Militärausbildung: Prinzessin Leonor absolviert ihren ersten Soloflug

Die spanische Kronprinzessin Leonor (20) hat ein neues, bedeutendes Kapitel in ihrer militärischen Laufbahn aufgeschlagen. An der Luftwaffenakademie von San Javier in Murcia absolvierte die 20–Jährige erfolgreich ihren ersten Alleinflug – in der Fliegersprache als «la suelta» bekannt. Damit bewies die Erbin der spanischen Krone, dass sie nun in der Lage ist, ein Flugzeug ohne die Unterstützung eines Lehrers sicher zu steuern.