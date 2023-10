Milli-Vanilli-Biopic: Erster Trailer mit Matthias Schweighöfer ist da

Es war der wohl grösste Skandal, der jemals die deutsche Musikindustrie erschüttert hat: Am 21. Dezember kommt die Geschichte rund um das Popduo Milli Vanilli und seinem Produzenten Frank Farian (82) in die Kinos. Ein in der «Bild»–Zeitung veröffentlichter Trailer erlaubt nun die ersten Blicke auf das Biopic, in dem Matthias Schweighöfer (42) in die Rolle des Musikmachers Farian schlüpft. In dem Film «Girl You Know It's True», der nach dem grössten Hit des Duos Rob Pilatus (1964–1998) und Fab Morvan (57) benannt wurde, wird der unglaubliche Aufstieg und der tiefe Fall nach Bekanntwerden des Schwindels nachgezeichnet.