Milliardärin Selena Gomez redet ungern über Geld

Bei der Premiere ihres neuen Films «Emilia Pérez» während des 62. New York Film Festivals in der Alice Tully Hall am 30. September sprach sie über die Enthüllung, dass die 32–Jährige nun 1,3 Milliarden Dollar schwer sei und damit zu einer der jüngsten weiblichen Selfmade–Milliardärinnen in den Vereinigten Staaten gehöre. «Ich bin sehr dankbar», sagte Gomez gegenüber «Entertainment Tonight» auf dem roten Teppich. «Ich persönlich denke allerdings, dass es geschmacklos ist, über Geld zu sprechen.»