Milliardenerbin wird 40: Athina Onassis und das Unglück im Glück

Ihr Ex–Mann Álvaro «Doda» de Miranda Neto (51) soll einmal in einem TV–Interview gesagt haben: «Viele Leute haben eine Menge Geld, aber glücklich zu sein, das kann man auch mit Geld nicht erkaufen. Es ist schwieriger glücklich zu sein als reich.» Hat er das ganz allgemein einfach mal so in den Raum gestellt – oder damit speziell Athina Onassis gemeint?