Millie Bobby Brown: Das ist die Kehrseite ihres frühen Ruhms

Die Schauspielerin offenbart in dem US–Magazin, dessen Cover mit ihrem Konterfei sie stolz auf Instagram postete, dass die Dreharbeiten in einem derart jungen Alter sie daran gehindert haben, sich sozial zu entwickeln, da sie als Seriendarsteller von anderen Kindern distanziert waren durch Privatunterricht am Set. Noch isolierter lebte sie, als die Pandemie im Jahr 2020 ausbrach.