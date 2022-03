Millie Bobby Brown feiert Red-Carpet-Debüt mit Jake Bongiovi

Das ist Jake Bongiovi

Jake Bongiovi ist der zweitjüngste Sohn von Sänger Jon Bon Jovi (bürgerlich John Francis Bongiovi). Auf seinem Instagram-Account bezeichnet sich der 19-Jährige als Schauspieler. In der Online-Datenbank imdb.com gibt es aber keine Einträge über Rollen in Filmen oder Serien. Millie Bobby Brown ist dagegen ab Mai 2022 in der vierten Staffel des Netflix-Hits «Stranger Things» zu sehen.