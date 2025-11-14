Millie Bobby Brown im Boudoir-Stil mit Korsett und Tüllschleppe

Abschied nach zehn Jahren

Die Premierenevents markieren für Brown nicht nur das Ende einer Serie, sondern den Abschluss eines Lebensabschnitts. Seit dem Start von «Stranger Things» im Jahr 2016 ist die Schauspielerin mit der Produktion gewachsen. Im Gespräch mit «People» bei der LA–Premiere reflektierte sie über die vergangene Dekade. Das Erstaunlichste an ihrer Beteiligung sei die Familie gewesen, die sie mit Cast und Crew aufgebaut habe, so Brown. Die Serie habe ihr wichtige Lektionen über Professionalität, Schauspielerei und Freundschaft beigebracht. Sie fühle sich geehrt und gesegnet, so viele Jahre Teil der Show gewesen zu sein und dass ihre Kindheit dokumentiert wurde – eine einmalige Gelegenheit im Leben.