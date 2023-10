Millie Bobby Brown lernte durch ihren Verlobten, sich selbst zu lieben

Freiheit hat sie nun auch in beruflicher Hinsicht: Denn ihre erfolgreiche Serie soll im nächsten Jahr nach fünf Staffeln enden. Im Gespräch mit dem Magazin betonte sie nun noch einmal, dass sie bereit dafür sei. Denn sie habe in den vergangenen Jahren viele Projekte nicht machen können, für die sie aber eine Leidenschaft hätte. «Die Dreharbeiten zu ‹Stranger Things› nehmen viel Zeit in Anspruch und halten mich davon ab, Geschichten zu schreiben, die mir am Herzen liegen. Deshalb bin ich bereit, »Danke und auf Wiedersehen« zu sagen.»