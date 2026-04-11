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Aufgrund kreativer Differenzen

Millie Bobby Brown steigt aus Netflix-Film «Perfect» aus

Millie Bobby Brown steigt aus dem geplanten Biopic «Perfect»"aus. Der Grund sollen kreative Differenzen mit den Produzenten sein. Die Dreharbeiten, die im Sommer stattfinden sollen, wurden daraufhin offenbar abgesagt.

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Millie Bobby Brown übernimmt doch nicht die Hauptrolle in «Perfect».
Millie Bobby Brown übernimmt doch nicht die Hauptrolle in «Perfect». IMAGO/ZUMA Press Wire

Ein überraschende Wende: Millie Bobby Brown (22) wird nun offenbar doch nicht die Hauptrolle im Netflix–Film «Perfect» übernehmen. Das US–Branchenportal «Deadline» berichtet unter Berufung auf Insider, dass Brown das Projekt aufgrund kreativer Differenzen mit den Produzenten verlassen haben soll. Sie war demzufolge für die Hauptrolle der Turnerin Kerri Strug (48) vorgesehen. Die für den Sommer geplanten Dreharbeiten wurden inzwischen anscheinend abgesagt. Nachdem bereits die Filmemacherin Gia Coppola (39) Anfang des Jahres ausstieg, sollte Cate Shortland (57) die Regie übernehmen.

Auch das Branchenmagazin «Variety» berichtet gestützt auf anonyme Quellen, dass das Projekt gestorben sei. Die Geschichte des Films sollte sich um Strug drehen. Sie war Mitglied der US–Turnmannschaft von 1996, den sogenannten «Magnificent Seven» bei den Olympischen Sommerspielen. Strug schrieb US–Sportgeschichte, als sie trotz einer Knöchelverletzung ihren entscheidenden Sprung zeigte und damit das Team zur Goldmedaille führte.

Enge Zusammenarbeit mit dem Streamingdienst

Netflix bleibt jedoch Browns kreatives Zuhause: Die Schauspielerin feierte mit der Erfolgsserie «Stranger Things» ihren grossen Durchbruch. Im Sommer soll voraussichtlich die Fortsetzung «Enola Holmes 3» erscheinen. Ausserdem hat die Schauspielerin vor kurzem die romantische Komödie «Just Picture It» mit Gabrielle LaBelle (23) abgedreht. Darüber hinaus befindet sich mit «Nineteen Steps» die Adaption ihres Debütromans in Entwicklung – ebenfalls für den Streamingdienst.

Von SpotOn vor 6 Minuten
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