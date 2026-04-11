Millie Bobby Brown steigt aus Netflix-Film «Perfect» aus

Ein überraschende Wende: Millie Bobby Brown (22) wird nun offenbar doch nicht die Hauptrolle im Netflix–Film «Perfect» übernehmen. Das US–Branchenportal «Deadline» berichtet unter Berufung auf Insider, dass Brown das Projekt aufgrund kreativer Differenzen mit den Produzenten verlassen haben soll. Sie war demzufolge für die Hauptrolle der Turnerin Kerri Strug (48) vorgesehen. Die für den Sommer geplanten Dreharbeiten wurden inzwischen anscheinend abgesagt. Nachdem bereits die Filmemacherin Gia Coppola (39) Anfang des Jahres ausstieg, sollte Cate Shortland (57) die Regie übernehmen.