Millie Bobby Brown und David Harbour vereint bei Premiere

Die fünfte und finale Staffel von «Stranger Things» setzt im Herbst 1987 an: Hawkins ist von Rissen ins Upside Down gezeichnet, die Bewohner stehen unter militärischer Quarantäne. Eleven muss sich erneut verstecken, während die Gruppe verzweifelt versucht, den verschwundenen Antagonisten Vecna ausfindig zu machen – im Wissen, dass ihnen der gefährlichste Kampf noch bevorsteht. Zum Jahrestag von Wills Verschwinden kehrt die altbekannte Angst zurück: Das Ende rückt unaufhaltsam näher, und nur als komplette Einheit kann die Party das Grauen besiegen.