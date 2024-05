Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi haben heimlich geheiratet

Heirat nach rund einem Jahr Verlobung

Brown und Bongiovi sollen sich über Instagram kennengelernt haben, und zunächst Freunde gewesen sein. 2021 kursierten erstmals Gerüchte, dass aus den beiden ein Paar geworden sein könnte. Anfang April 2023 gab Brown dann mit einem romantischen Instagram–Post ihre Verlobung bekannt. «Ich habe dich drei Sommer lang geliebt, jetzt, mein Schatz, will ich sie alle», schrieb der Star aus Filmen wie «Godzilla vs. Kong» oder «Enola Holmes» damals in dem sozialen Netzwerk.