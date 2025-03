Millie Bobby Brown verabschiedet sich wieder vom Blond

Die neue Frisur dürfte viele Kritiker von Brown beschäftigen. Die Schauspielerin hatte mit ihrem «erwachsenen» Look in letzter Zeit für jede Menge Schlagzeilen gesorgt. Im Zuge ihrer Press–Tour zum neuen Netflix–Film «The Electric State» gab es zahlreiche Kommentare, Diskussionen und Artikel, die sich mit Browns Aussehen beschäftigten, was die Schauspielerin schliesslich auf Instagram selbst kommentierte.