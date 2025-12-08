Millie Bobby Brown verschenkt besonderes «Stranger Things»-Requisit

Elf Auftritte in zehn Jahren

Die Schauspielerin war gerade elf Jahre alt, als sie 2016 erstmals die Bühne von «The Tonight Show» betrat. Seitdem kehrte sie regelmässig zurück. In der Sendung sprach Brown auch über die emotionalen letzten Drehtage der finalen fünften Staffel. Gemeinsam mit Co–Star Noah Schnapp bastelte sie 30 Freundschaftsarmbänder für das gesamte Team. «Wir sassen nicht an einem Tisch, sondern auf Sofas – und haben im Grunde zwei Stunden lang durchgeweint», beschrieb sie den letzten gemeinsamen Table Read.