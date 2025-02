Millie Bobby Brown: Von einer kleinen Seriendarstellerin zum Filmstar

Zwei Jahre nachdem Browns Familie in die USA gezogen war, gab sie ihr Fernsehdebüt in zwei Episoden der Serie «Once Upon a Time in Wonderland» (2013, auf ABC), gefolgt von ihrer ersten Hauptrolle in "Intruders – Die Eindringlinge« (2014, auf BBC) und Gastauftritten in erfolgreichen Sendungen wie »Navy CIS« (seit 2003, auf CBS), »Modern Family« (2009–2020, auf ABC) und »Grey's Anatomy" (seit 2005, auf ABC).