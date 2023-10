Millionenstreit: Coldplay und Ex-Manager verklagen sich gegenseitig

Coldplay reicht Gegenklage ein

In einer neuen Gegenklage wies die Band rund um Frontmann Chris Martin (46) Holmes' Anspruch nun zurück. Coldplay verlangt dem «Guardian» zufolge Schadensersatz in Höhe von 14 Millionen Pfund (etwa 16 Millionen Euro). Die Zeitung berichtet unter Berufung auf die «Times», die Band behaupte in der Klage unter anderem, ihr ehemaliger Manager habe die Tourkosten in die Höhe schnellen lassen. Eine weitere Anschuldigung: Er soll seine Beziehung zu den Stars angeblich genutzt haben, um an Kredite zu kommen.