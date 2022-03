Milo Ventimiglia soll eine neue Hauptrolle ergattert haben

«Gilmore Girls»-Star feiert einen Erfolg nach dem anderen

Ventimiglias letztes TV-Projekt war die NBC-Serie «This Is Us». Mit dem Ende der Show nach der sechsten Staffel endet auch seine Rolle als Jack Pearson. Für seine Arbeit an der Show erhielt er drei aufeinanderfolgende Emmy-Nominierungen als bester Schauspieler in einer Dramaserie. Seinen Durchbruch feierte der Star 2001 als Badboy Jess Mariano in der Serie «Gilmore Girls».