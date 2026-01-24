Milo Ventimiglia und seine Frau erwarten ihr zweites Kind

Die Liebe einer Mutter

«Alles Gute zum ersten Geburtstag, kleines Mädchen. Als du in mein Leben kamst, hatte ich zwei ganz klare Gedanken, direkt nacheinander – ich würde in einem Herzschlag für dich sterben, aber jetzt muss ich auch so lange leben, wie ich nur kann, um bei dir zu sein und sicherzustellen, dass du in Sicherheit bist», schreibt Mariano zu dem Foto. Die Gefühle für ihre Tochter beschreibt sie mit den Worten: «Das ist die einzigartigste Liebe, die ich je erlebt habe – genauso einzigartig wie deine Seele.»