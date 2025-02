Milow: So entstand der Song mit seinem verstorbenen Vater

Sie haben immer Ihre Akustikgitarre bei sich. Könnten Sie je auf sie verzichten und sich nur durch den Gesang ausdrücken oder verwirklichen?

Milow: Es gibt Zeiten, in denen ich ein bisschen Abstand von der Gitarre nehme, um mich mehr auf den Gesang zu konzentrieren. Im Studio wollte ich mich diesmal oftmals auf den Gesang fokussieren. Ich habe viel Klavier gespielt, als ich zu Hause an den Songs gearbeitet habe. Ich spiele nicht sehr gut Klavier, aber es war einfach ein Weg, um etwas Abstand von der Gitarre zu gewinnen. Es ist ein ständiges Hin und Her bei mir. Nach all diesen Jahren sind wir wie alte Kumpels, wir kennen uns schon lange. Manchmal gehen wir ein wenig auf Distanz, aber es fühlt sich einfach so natürlich mit der Gitarre an. Es ist etwas so Kraftvolles, dass ich diese Songs allein in meinem Wohnzimmer mit meiner Akustikgitarre spielen kann. Das ist ein so wichtiger Test für einen Song. Ich könnte morgen ein Konzert geben, ohne dass ich meine Band brauche.