Mimi Fiedler spricht über dramatische Monate nach der Trennung

Dem Kölner Privatsender RTL hat sie ihr neues, abgeschiedenes Leben in den Bergen von Mallorca gezeigt und zugegeben, dass sie auch finanziell nach der Trennung an ihre Grenzen gekommen ist. «Ich gucke nun aufs Geld. In meiner Ehe musste ich das nicht tun.» Die Möbel für ihre kleine Miet–Finca habe sie auf «Flohmärkten, in Secondhand–Läden» gekauft.