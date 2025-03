Mindy Kaling reagiert auf Kritik an Herzogin Meghans Netflix-Serie

Darin bereiteten Mindy Kaling und Meghan gemeinsam Sandwiches zu. Als Kaling sagte: «Die Leute würden es nicht glauben, dass Meghan Markle bei Jack in the Box gegessen hat», korrigierte die Ehefrau von Prinz Harry sie sofort: «Es ist so lustig, dass du immer Meghan Markle sagst. Du weisst, dass ich jetzt Sussex bin. Wenn man Kinder hat, will man seinen Namen einfach mit seinen Kindern teilen. Das ist unser Familienname.» In den sozialen Medien wurde Meghan dafür gerügt. Eine X–Userin merkte dazu an: «Ihr Name ist nicht Meghan Sussex. Ihr Name ist eigentlich Rachel Mountbatten–Windsor. Sussex ist eine Grafschaft in England und Teil eines Höflichkeitstitels – nicht ihr Nachname. [...] Sie hat gerade gezeigt, wie unwissend sie in Bezug auf die Protokolle und Gebräuche der Familie ist, in die sie eingeheiratet hat.»