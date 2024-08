«Minecraft», «Mario» und mehr: Diese Videospiele erhalten eigene Filme

«Deadpool»–Regisseur animiert Serie zu 15 verschiedenen Spielen

Auf der Gamescom Opening Night Live 2024 kündigte «Deadpool»–Regisseur Tim Miller (59) die Serie «Secret Level» an. Diese entsteht in Zusammenarbeit mit Prime Video und umfasst 15 Folgen. Jede Folge erzählt eine Geschichte aus einem anderen Videospiel. Die Serie soll am 10. Dezember auf dem Streamingdienst erscheinen und umfasst Spiele wie «Pac–Man», das von Amazon Game Studio entwickelte «New World: Aeternum», «Armored Core» und der Rollenspielklassiker «Dungeons & Dragons». Einige Titel, wie «God of War» und «Ghost of Tsushima», erhalten sowohl eine eigene Folge, als auch einen Film oder Serie, abseits von «Secret Level».