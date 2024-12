«Mini on the way»: Max Verstappen wird zum ersten Mal Vater

Krönender Abschluss eines erfolgreichen Jahres

Diese Baby–News ist der perfekte Abschluss eines äusserst erfolgreichen Jahres für den niederländisch–belgischen Rennfahrer. Verstappen sicherte sich Ende November vorzeitig seinen vierten Weltmeistertitel in der Formel 1 und kann dem letzten Saisonrennen am kommenden Wochenende in Abu Dhabi ganz entspannt entgegensehen.