Miniserie «Mord auf dem Inka-Pfad»: True-Crime-Drama mit Nina Gummich

Wahre Begebenheiten, packend inszeniert

Ursula Glück (Amelie Kiefer) wird 1997 auf ihrer Hochzeitsreise in Peru erschossen. Ihr Ehemann Jona Kepler (Thomas Prenn), ein Israeli, gerät schnell ins Visier der Münchner Kriminalpolizei. Doch politisches Fingerspitzengefühl ist gefragt, denn ein Mordprozess gegen einen Israeli in Deutschland ist diplomatisch heikel. Kommissarin Rita Berg (Gummich) gibt trotzdem nicht auf. Über München, New York und Peru führt ihr Weg schliesslich nach Kapstadt – immer auf der Suche nach der einen, belastbaren Spur, die am Ende über Schuld oder Unschuld entscheidet...