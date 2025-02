Miniserie «Spuren» triumphiert am Samstagabend

Starke Performance über den gesamten Abend

In der Serie soll eine 40–köpfige Sonderermittlungsgruppe um Kriminaloberrätin Barbara Kramer, gespielt von Nina Kunzendorf (53), einen Sexualmord aufklären. Der Fall fesselte zur besten Sendezeit zunächst 5,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an die Bildschirme, was einem Marktanteil von 23,5 Prozent entsprach.