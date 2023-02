Miniserie über Drillinge: Ben Stiller soll Dreifach-Rolle übernehmen

Wie der Dokumentarfilm erzählt die Serie die wahre Geschichte von Bobby Shafran, David Kellman und Eddy Galland (61). Stiller soll die Brüder im Erwachsenenalter verkörpern. Die eineiigen Drillinge wurden bei der Geburt durch Adoption voneinander getrennt. Später trafen Robert Shafran und Edward Galland durch Zufall an einer Schule in New York aufeinander und gingen davon aus, dass sie Zwillingsbrüder sind. Als David Kellman sich als dritter Bruder entpuppte, wurden die Drillinge schnell zur Mediensensation. Sie eröffneten sogar ein Restaurant mit dem Namen Triplets.