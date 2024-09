Frühlingsfarbe sorgt für frische Akzente

Mintgrüne Maniküre: So schön sind pastellgrüne Nägel zum Herbstanfang

Mintgrün ist im Herbst 2024 die Trendfarbe auf den Nägeln! Die zarte Pastellnuance bringt Frische und Leichtigkeit in die trübe Jahreszeit und harmoniert perfekt mit herbstlichen Looks. Darum ist mintgrüne Maniküre jetzt so angesagt und so stylt man sie mit den aktuellen Naildesign–Trends.