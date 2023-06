Mireille Mathieu (76) nimmt Abschied von der grossen Bühne. Im Herbst 2024 geht die 76-Jährige unter dem Titel «Goodbye my Love Goodbye» auf Abschiedstournee. Die französische Sängerin werde im Rahmen der Konzerte «auf ihre lange Karriere zurückblicken und zahlreiche ihrer schönsten Hits zum Besten geben», so die Ankündigung bei Eventim. Sie tritt demnach am 24. Oktober 2024 in Chemnitz auf, weitere Auftritte sind in Berlin, Leipzig, Dresden, Hannover, Düsseldorf, München, Frankfurt und Nürnberg geplant.