Mireille Mathieu kündigt einziges Zusatzkonzert in Hamburg an

Der Spatz von Avignon macht Karriere

«Der Spatz von Avignon», so ihr Spitzname zu Beginn ihrer 60 Jahre währenden Karriere in Deutschland, hatte die Abschiedstour im Juni 2023 angekündigt. Ihre erstaunliche Karriere begann ziemlich genau 59 Jahre vorher im Juni 1964. Damals gewann sie in ihrer Geburtsstadt Avignon mit Édith Piafs (1915–1963) Chanson «La vie en rose» (1945) den Gesangswettbewerb «On chante dans mon quartier» («In meinem Viertel singen wir»). Im Anschluss daran wurde sie in die Hauptstadt Paris eingeladen, um in einer französischen Fernsehsendung aufzutreten. Dieser Auftritt machte das älteste von 14 Kindern einer eher ärmlichen Familie über Nacht zum neuen Star am Chanson–Himmel.