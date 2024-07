Mireille Mathieu war seit 54 Jahren nicht mehr in der Sonne

Abschiedstorunee steht an

Mireille Mathieu hat im Laufe ihrer Karriere Singles in zwölf Sprachen veröffentlicht und mehr als 190 Millionen Tonträger verkauft. Am 24. November startet ihre Abschiedstour «Goodbye my Love Goodbye – zum letzten Mal ‹The best of›» durch Deutschland. Für die Künstlerin ist das aber kein endgültiger Abschied. «Wenn man liebt, was man tut, geht man nie wirklich in Rente. Bis heute arbeite ich jeden Tag an meiner Stimme», erklärte sie der Zeitung. Die Musik helfe ihr, jung und positiv zu bleiben.