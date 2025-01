Miriam Höller über Liebe zu Roland Trettl: «Da schwingt Angst mit»

«Ich hatte lange kein Vertrauen in das Leben»

Und was ist die wichtigste Botschaft, die Miriam Höller ihren Leserinnen und Lesern mit ihrem Buch geben will? «Die wichtigste Message aus dem Buch ist, dem Prozess des Lebens zu vertrauen», sagt sie. «Ich hatte lange kein Vertrauen in das Leben. Das hat mich sehr verunsichert, weil ich immer an ganz einfache Spielregeln geglaubt habe. Ich dachte, ich muss nur ein guter Mensch sein, fleissig genug arbeiten und dann wird das Leben mich beschenken. Aber das Leben ist völlig unkontrollierbar und wir wissen einfach nicht, was morgen passiert.» Zugleich liege es an uns, so Höller, «was wir aus diesen Herausforderungen machen, die uns vor die Füsse geworfen werden. Dieses Vertrauen zu haben, dass etwas Schönes aus der grössten Zerstörung entstehen kann, wenn ich meine Hausaufgaben mache, wenn ich es möchte, wenn ich mutige Entscheidungen treffe, macht das Leben so chancenreich. Schlussendlich wachsen wir an unseren Herausforderungen».