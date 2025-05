Miriam Margolyes: «Harry Potter»-Star hat «nicht mehr lange zu leben»

Bevor sie mit «Harry Potter» eine neue Zuschauerschicht erreichte, machte sich Miriam Margolyes unter anderem in der englischen Kult–Comedy «Blackadder» einen Namen. Für ihre Nebenrolle in Martin Scorseses (82) Kostümdrama «Zeit der Unschuld» war sie für einen BAFTA–Award nominiert. Nach «Harry Potter» spielte sie wiederkehrende Parts in den Serien «Miss Fishers mysteriöse Mordfälle» und «Call the Midwife».