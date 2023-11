Mirja du Mont: Das ist ihr grösster Weihnachtswunsch

Die Schauspielerin selbst hat eine Katze, die sie als «festes Familienmitglied» beschreibt. «Nur Menschen, die selbst Haustiere haben, können die tiefe Verbundenheit zu einem Tier wirklich verstehen», so du Mont weiter. Gemeinsam mit Zarrella unterstützt sie eine europaweite Wunschbaumaktion, bei der Kundinnen und Kunden bis zum 24. Dezember einen Wunschzettel vom Weihnachtsbaum im Fressnapf–Markt nehmen und vor Ort erfüllen können. Erstmals in diesem Jahr bietet der Tierbedarfshändler diese Aktion auch online an. Die Tiertafel Hamburg e.V. ist in diesem Jahr Empfänger der jährlichen Kundenspendenaktion, bei der Tierfreunde europaweit Tierschutzorganisationen mit dem Kauf eines Spendenanhängers finanziell unterstützen können.