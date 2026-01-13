Mirja du Mont: So reagierten ihre Kinder auf die Dschungel-Teilnahme

Sie sieht die Show als eine Chance, anderen Betroffenen Mut zu machen: «Wenn einer schon da sitzt von den Zuschauern und sagt: ‹Hey, ich leide unter der gleichen Krankheit (...) und dann sagt: ›Hey, die geht auch noch in den Dschungel und traut sich das. Unser Leben ist hier nicht vorbei.'» Dabei wolle sie bewusst keine Rolle spielen und sich den Menschen absolut real zeigen.