Mirja und Sky du Mont: Ex-Paar zeigt sich Arm in Arm in Hamburg

«Wir sind Freunde»

Im Januar 2024 erzählte Mirja du Mont der Zeitschrift «Gala» bei einem Event: «Aktuell ist es so, wie es immer war; wir sind Freunde», so die 49–Jährige. «Das hat uns irgendwie nie jemand geglaubt, ich weiss auch nicht, warum das so erstaunlich war», wunderte sie sich. Sie hätten wegen der gemeinsamen Kinder und um ihre Freundschaft zu pflegen immer noch viel Kontakt. «Wir telefonieren auch jeden zweiten Tag», so du Mont vor über einem Jahr bei der Veranstaltung. «Es mag auch Menschen geben, die sich trennen und dann noch befreundet sind und das ist bei uns der Fall.» Die Ehe des Paares ging 2016 in die Brüche.