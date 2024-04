Miroslav Nemec: Startet der «Tatort»-Star demnächst als Rapper durch?

In «Lena Lorenz – Harter Bruch» (18. April, 20:15 Uhr, ZDF) spielt Miroslav Nemec (69) eine Episodenrolle. Zum ersten Mal verkörpert er mit dem Bergbauern Andreas Brenner einen Grossvater. Aus Brenners Familie sind nur noch er und seine schwangere Enkelin Josi Brenner (Muriel Bielenberg, 29), die seit einem Unfall im Rollstuhl sitzt, am Leben. Sie will den Hof allen Widrigkeiten zum Trotz weiterführen. Am Schluss der Episode sorgt der Schauspieler, der seit Jahren auch als Münchner «Tatort»–Kommissar Ivo Batic gefeiert wird, mit nur einem Satz für Gänsehaut – mehr soll an dieser Stelle nicht verraten werden...