Mischung aus Ballerina und Sneaker: «Sneakerinas» sind im Trend

Ein vielseitiges Design

Nicht nur der Schuh an sich ist vielseitig, sondern auch seine möglichen Kombinationsformen. Verschiedene Marken haben dem «Sneakerina» ihre eigene Note verliehen und so ist für zahlreiche Geschmäcker etwas dabei. Ob aus Satin für einen eleganteren und zärtlicheren Look oder eher sportlich angelehnt: Für jeden Geschmack gibt es die richtige Variante.