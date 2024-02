«Miss Germany»: Architektin Apameh Schönauer gewinnt den Titel

Ex–Dschungelcamper Twenty4Tim in der Jury

Die Entscheidung zugunsten von Schönauer fiel in der Endrunde durch das Votum der sechsköpfigen Jury, in der unter anderem Ex–Dschungelcamper Twenty4Tim (24), «Prince Charming»–Star Nicolas Puschmann (32) und Schauspielerin Sharon Battiste (32) sassen.



Als Anerkennung für ihre Leistung erhält die neue Miss Germany den renommierten «Female Leader Award», nebst einem Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro, so die offiziellen Angaben des Veranstalters.