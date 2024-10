Missbrauch: Tochter von R. Kelly erhebt schwere Vorwürfe gegen ihn

R. Kelly bestreitet die Vorwürfe

In einem Statement gegenüber «People» hat sich Kellys Anwältin bereits zu den Aussagen in der Dokumentation geäussert. «Seine Ex–Frau hat dieselbe Behauptung vor Jahren aufgestellt, und sie wurde vom Illinois Department of Children & Family Services untersucht und war unbegründet», behauptete Jennifer Bonjean. Die Produzenten der Doku hätten ihrem Mandanten nicht die Möglichkeit gegeben, zu dem Sachverhalt Stellung zu beziehen und «diese verletzenden Behauptungen zu bestreiten.»