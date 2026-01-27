Missbrauchsfall gegen Marilyn Manson wird neu aufgerollt

Ein Richter am Los Angeles Superior Court ordnete am Montag nach einer Anhörung an, dass die Abweisung von Ashley Walters' Klage aus dem Dezember aufgehoben wird. Dahinter steckt ein neues kalifornisches Gesetz, das Anfang Januar in Kraft trat. Es verlängert für Personen über 18 Jahren die Frist für die Wiederaufnahme von Klagen, die andernfalls vor dem 1. Januar 2026 verjährt wären, um zwei Jahre.