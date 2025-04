Missbrauchsopfer Virginia Giuffre stirbt mit 41 Jahren

Virginia Giuffre, die als Hauptanklägerin im Fall Jeffrey Epstein und Prinz Andrew bekannt wurde, ist im Alter von nur 41 Jahren gestorben. Wie ihre Familie in einem Statement gegenüber dem US–Magazin «People» mitteilte, nahm sich Giuffre am vergangenen Donnerstag (24. April) in ihrem Haus in Neergabby, Australien, das Leben.