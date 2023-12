Missbrauchsvorwürfe: Sean «Diddy» Combs verliert Reality-TV-Show

«Genug ist genug», heisst es nun in einem Statement von Combs, das unter anderem bei Instagram veröffentlicht wurde. Er habe in den vergangenen Wochen still zugesehen, wie Menschen versuchten, seinen Ruf und sein Erbe zu zerstören. Gegen ihn seien «widerliche Anschuldigungen» von Personen erhoben worden, die ihm zufolge nur darauf aus seien, schnelles Geld zu machen. Er habe «nichts von den schrecklichen Dingen getan, die mir vorgeworfen werden. Ich werde für meinen Namen, meine Familie und für die Wahrheit kämpfen».